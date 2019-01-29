Aym Başkanlık Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de
1 saat önce
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 25/1/2019 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü Arslan yeniden seçilmiştir" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: DHA
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