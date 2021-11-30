AYM Başkanvekili Gökcan: Bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan "Bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir. AYM de bireysel başvuru yoluyla adli veya idari uyuşmazlıkların temyiz incelemesini yapan bir merci değildir. Bireysel başvuru, kamu gücünün neden olduğu hak ihlali iddiasının incelendiği bir hak arama ve anayasallık denetim kuruludur" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hukuk Fakültesi'nde 'Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları' konulu sempozyum düzenlendi. Üniversite kampüsünde yapılan sempozyuma, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan AYM Başkanvekili Gökcan, bireysel başvurunun 2012 yılından itibaren Türk hukuk sisteminde uygulandığını belirterek AYM'nin yargısal bakışını ve hukuk düzenin köklü bir şekilde etkilediğini söyledi.

'290 BİNDEN FAZLA BAŞVURU KARARA BAĞLANDI'

Türkiye'de bireysel başvurunun maalesef daha çok kamuoyu tarafından bilinen bazı isimlerin başvuruları üzerinden tartışıldığını vurgulayan Gökcan, "Halbuki AYM, çok farklı konularda toplumun hemen her kesiminden yapılan başvuruları ele almakta ve karara bağlamaktadır. Esasen bireysel başvuru istatistikleri de bu çeşitliliği ortaya koymaktadır. Bireysel başvurunun uygulamaya başlandığı 2012 yılından bu yana yaklaşık 350 bin başvuru yapılmış, bunların 290 binden fazlası mahkememizce karara bağlanmıştır. AYM, bu süreçte 15 binin üzerinde ihlal kararı vermiştir. Bu kararların dağılımına bakıldığında en fazla ihlal edilen hakkın yüzde 62,5 ile 'adil yargılanma hakkı' olduğunu, bunu yüzde 19,1 ile 'mülkiyet hakkı'nın ve yüzde 4,2 ile de 'ifade özgürlüğü'nün takip ettiği görülecektir. Bu istatistiki bilgiler ve özellikle başvuruların konulara göre dağılımı bireysel başvurunun toplumun tamamını ilgilendiren, bireylerin gündelik hayatına dokunan bir hak arama yolu olduğunu göstermektedir" dedi.

'BİREYSEL BAŞVURU SAYISI DİĞER ÜLKELERE GÖRE FAZLA'

Diğer yandan AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısının, aynı yolu benimseyen ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar yüksek olduğunu ifade ederek, "Bu durum büyük ölçüde ülkemizde bireysel başvurunun adeta bir temyiz yolu gibi görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle ifade etmek istiyorum ki; bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir. AYM de bireysel başvuru yoluyla adli veya idari uyuşmazlıkların temyiz incelemesini yapan bir merci değildir. Bireysel başvuru kamu gücünün neden olduğu hak ihlali iddiasının incelendiği bir hak arama ve anayasallık denetim kuruludur" diye konuştu.

'ADALET TERAZİSİNİN DENGESİ KORUNMALI'

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ise "Türk iş dünyası olarak güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bizim kültür ve inancımızda da hukukun yeri çok önemli. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız. Haklının güçlü olması için çalışmalıyız. İşte bu noktada TOBB olarak hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Bireysel başvurular, temel hak ve özgürlükleri kamu tarafından ihlal edilen bireylerin başvurdukları temel hakların korunması açısından büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.