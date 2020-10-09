AYM, Berberoğlu için 'hak ihlali' kararının gerekçesini açıkladı - Son Dakika

AYM, Berberoğlu için 'hak ihlali' kararının gerekçesini açıkladı

09.10.2020 03:08
AYM, Berberoğlu için 'hak ihlali' kararının gerekçesini açıkladı, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), CHP'li Enis Berberoğlu için hükmettiği hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), CHP'li Enis Berberoğlu için hükmettiği hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 17 Eylül 2020 tarihinde oy birliğiyle hükmetti. Söz konusu kararın gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gerekçeli kararda, milletvekillerinin geçici olarak dokunulmazlıklarını kaldıran anayasanın geçici 20'nci  maddesindeki istisnanın, her ceza dava dosyası bakımından değil, anayasa değişikliğinin kabul edildiği tarihte mevcut yasama dokunulmazlığının kaldırılması taleplerine ilişkin yasama dokunulamazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya ile sınırlı olduğu kaydedildi. Yasama dokunulmazlığına ilişkin anayasanın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının, milletvekillerinin TBMM'nin kararı olmadıkça tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı güvencesine yer verdiği aktarılan gerekçede, aynı kuralın dördüncü fıkrasının ise tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını TBMM'nin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağladığı belirtildi.

'YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN FAYDALANMASINI ENGELLEYEN AYRI VE AÇIK BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR'Tekrar milletvekili seçilen kişinin, Anayasanın 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazanacağı kuralının esas olduğu ve geçerliliğini koruduğu bildirilen gerekçede, "Anayasanın geçici 20'nci maddesinde tekrar seçilen milletvekilinin yasama dokunulmazlığından faydalanmasını engelleyen ayrı ve açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken istisnanın kapsamını yorum yoluyla genişletmek veya yorum yoluyla yeni bir istisna getirmek değil, kuralı uygulamaktır" ifadeleri yer aldı.Gerekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Yeniden milletvekili seçilmesine karşın hükmen tutuklu olarak kovuşturma sürdürülüp infaz evresine geçilerek başvurucunun yasama dokunulmazlığını koruyan Anayasanın 83'üncü maddesi hükmüne aykırı davranıldığı, dolayısıyla anayasanın 67'nci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır."KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline ilişkin ise başvurucunun 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesi dolayısıyla milletvekili seçildiği tarih itibarıyla tekrar yasama dokunulmazlığından yararlanmaya başladığı, bu nedenle anılan tarihten sonra tutulmaya devam ettirilmesinin anayasayla bağdaşmadığı aktarıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete, Anayasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYM, Berberoğlu için 'hak ihlali' kararının gerekçesini açıkladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı
Aliyev ve Paşinyan ile görüşen Putin'den Dağlık Karabağ'da çatışmalara son verilmesi çağrısı Aliyev ve Paşinyan ile görüşen Putin'den Dağlık Karabağ'da çatışmalara son verilmesi çağrısı         
00:11
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu         
20:58
Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi         
20:25
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı         
18:13
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 03:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AYM, Berberoğlu için 'hak ihlali' kararının gerekçesini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei