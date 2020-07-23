AYM, Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu erteledi - Son Dakika

AYM, Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu erteledi
ANAYASA Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.
ANAYASA Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü toplantısında Haziran ayı başında milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu gündemine aldı. Toplantıda bir üye dosyaya yeterince hazırlanamadığı gerekçesiyle içtüzükten kaynaklanan erteleme talebi hakkını kullandı. Genel Kurulun bu talebi kabul etmesiyle Berberoğlu'nun bireysel başvurusu hakkındaki karar ileri bir tarihe ertelendi. Berberoğlu'nun başvurusunun eylül ayında görüşülmesi bekleniyor. AYM eğer başvuru ile ilgili hak ihlali kararı verirse Berberoğlu tekrar milletvekili olamayacak; ancak Anayasa ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:49 Kaynak: DHA
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