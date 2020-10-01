AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti - Son Dakika

AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
AYM Genel Kurulu, CHP'nin 16 Temmuz'da çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen, 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için yaptığı başvuruyu gündem toplantısında ele aldı. Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gerekçesi daha sonra açıklanacak.
ANKARA, -
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:34 - Kaynak: DHA
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