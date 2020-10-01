AYM, CHP'nin iptal talebini reddetti - Son Dakika

AYM, CHP'nin iptal talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini gündem toplantısında ele aldı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini gündem toplantısında ele aldı.
Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.
(İHA)
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