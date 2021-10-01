Üye Girişi
AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti - Son Dakika

AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti

01.10.2021 13:01
AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlandıran, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sona erdiren ve Danıştay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin olmasını düzenleyen kanun hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal...

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlandıran, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sona erdiren ve Danıştay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin olmasını düzenleyen kanun hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre CHP, 1 Temmuz 2016 tarihli ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İptal isteminde, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin 12 yıl için seçilmelerini ve bir kimsenin iki defa bu kurumlara üye seçilemeyeceğini öngören kuralların mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik ve savcılık teminatı ile hakimlik ve savcılık mesleğine ilişkin ilkelere açıkça aykırı olduğu ileri sürüldü. Yargının diğer erkler karşısında güçsüzleştirilerek hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiği belirtilen istemde, özel bir statü olan yüksek yargı üyeliğinin görev sürelerinin kanunla sınırlandırılmasının belirlilik ilkesine, hukuki güvenlik ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin kararında, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresine ilişkin Anayasa'da açık bir hüküm bulunmadığından bu sürenin belirlenmesine dair düzenlemelerin Anayasa'da yer almasının zorunlu olmadığı ifade edildi.

Söz konusu kuralların Danıştay ve Yargıtay üyelerinin Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermelerine engel olmadığı belirtilen kararda, yasama ve yürütme organları başta olmak üzere hiçbir organ, makam, merci veya kişinin hakimlere etkide bulunması sonucuna yol açacak nitelikte de olmadığı vurgulandı.

Kararda ayrıca iptali istenen hükümlerin Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süreleri sonunda hakimlikten azillerine veya Anayasa'da öngörülen yaştan önce istekleri dışında emekli edilmelerine yol açacak nitelikte olmadığı ifade edildi.???????

Yüksek Mahkeme, Danıştay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin olmasını düzenleyen kurallara yönelik iptal başvurusunu da reddetti.

Dava konusu kuralla Başkanlık Kurulu kararlarına karşı Başkanlar Kuruluna itiraz hakkı tanındığı belirtilen kararda, Başkanlık Kurulu kararlarını Başkanlar Kurulunun aynen onaylayabileceği ya da değiştirerek onaylayabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Başkanlık Kurulu kararının değiştirilmesi konusunda Başkanlar Kuruluna tanınan yetkinin, Başkanlar Kurulunca aynı konuda yeni bir karar verilebilmesi anlamını taşımadığı belirtilen kararda, "Söz konusu yetkinin niteliği dikkate alındığında bu yetkinin Başkanlık Kurulunca verilen kararların kaldırılmasını da kapsadığı anlaşılmaktadır." denildi.

Kararda, "Danıştayın ifa ettiği yüksek yargı hizmetinin işleyişi ile ilgili olarak doğabilecek kimi uyuşmazlıkların Danıştayın içinde belirtilen çözüm mekanizmaları yoluyla sonuçlandırmasının öngörülmesinde ve Başkanlık Kurulu kararlarına itiraz üzerine Danıştay Başkanlar Kurulunun verdiği kararların aleyhine başka bir yargı merciine başvuru imkanının tanınmamasında hukuk devleti ilkesine ve adil yargılanma hakkına aykırılık bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak 13:04 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
11:56 Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı         
13:11
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement