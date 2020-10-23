AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı - Son Dakika

AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı

23.10.2020 12:14
AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi (AYM), iş yerinde kendisine mobbing uygulandığını iddia eden emekli askeri doktorun dilekçesinin reddedilmesini, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki 'mahkemeye erişim hakkının' ihlali saydı.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), iş yerinde kendisine mobbing uygulandığını iddia eden emekli askeri doktorun dilekçesinin reddedilmesini, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki 'mahkemeye erişim hakkının' ihlali saydı.

Levent Tütüncü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde askeri tabip kıdemli albay olarak görev yaparken isteği üzerine 2013 yılında emekli oldu. Tütüncü, daha sonra 2014 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, çalıştığı birimlerde çeşitli haksızlıklara, yıldırmalara ve ruhsal tacize maruz kaldığını, kendisine mobbing uygulandığını ve söz konusu haksız eylem ve işlemler nedeniyle erken emekli olmak zorunda bırakıldığını, ruh sağlığının bozulduğunu ve mesleki itibarının zedelendiğini belirtip, uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini istedi. Talebi, cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilince Tütüncü, 2015 yılında 1000 lira maddi ve 9 bin lira manevi zararlarının tazmini istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) nezdinde dava açtı. AYİM, davayı reddetti.

MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI İHLALİ KARARITütüncü, 21 Nisan 2015 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Bireysel başvuruyu 8 Eylül'de görüşen AYM, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yetkili idari yargı merciine gönderildi. Gerekçeli karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda Tütüncü'nün iddiaları yönünden mahkemenin herhangi bir değerlendirme yapmadığına dikkat çekilirken, "Buna karşı yargı organları kararlarında, bireylerin çalışma ortamlarında maruz kaldıklarını ileri sürdükleri eylem, işlem ya da ihmallerin süreklilik arz edecek şekilde tekrarlanması, keyfilik içermesi, sistemli ve kasıtlı olması, yıldırma ve dışlama amacı taşıması durumunda psikolojik tacizden bahsedilebileceği hüküm altına alınmış ve bu husus mobbing olarak da tanımlanmıştır" tespitine yer verildi.'ERİŞİM HAKKINA MÜDAHALEYİ ÖLÇÜSÜZ KILDI'

Gerekçeli kararda, "Mahkemece başvurucu tarafından ileri sürülen iddiaların mobbing kapsamına girip girmediği, söz konusu eylem ve işlemlerde süreklilik, keyfilik, kasıt ve yıldırma unsurları bulunup bulunmadığı hususlarında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, gerekçe gösterilmeksizin ve genel kabulün aksine olacak şekilde başvurucunun mobbing olarak tanımladığı her bir eylem ve işlem için ayrı ayrı dava dilekçeleriyle dava açma yükümlülüğü altında bırakılmasının, mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahaleyi ölçüsüz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir" denildi.


Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete, Anayasa, Mobbing, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın         
09:31
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei