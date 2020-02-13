AYM'den bankacılık ve toplu taşımada grev ve lokavt ertelemeye iptal - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi (AYM), şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinde grev veya lokavtın ertelenmesine imkan tanıyan kanuni düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

AYM Genel Kurulu, CHP'nin iptal başvurusunu görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesinde grev ve lokavtın 60 gün ertelenmesi şartları arasında sayılan 'büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı' ifadesinin Anayasa'nın 13 ve 54'üncü maddelerine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iptal kararının gerekçesinde, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavtın ertelenebilmesine izin verilmekle grev hakkına bir sınırlama getirildiğine dikkat çekildi. Demokrasinin işleyişi açısından önemli olan bu hakka getirilen sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılaması gerektiği vurgulanarak şöyle denildi: