AYM'den, bombalı saldırıda yaralanan şoför ve oğlu için 'ihlal' kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), minibüse terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu yaralanan şoför ve oğlunun manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini 'mahkemeye erişim hakkının ihlali' saydı.

Kuşadası'nda 2005 yılında Cemal Uçar yönetimindeki minibüste, terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen uzaktan kumandalı düzenek ile C-4 tipi patlayıcının patlatılması sonucu 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi öldü. Minibüs kullanılamayacak hale gelirken, Uçar ve araç içinde para toplayarak babasına yardımcı olan oğlu İbrahim Uçar (15) yaralandı. Baba Uçar, olay nedeniyle yaşadığı stres ve psikolojik travma sonucu 2 aya kadar uzayabilecek düzeyde rahatsızlık geçirdiğine dair adli tıp raporu alırken, oğlunda da yüzde 49 oranında maluliyet meydana geldi. Zararın giderilmesi için Aydın Valiliği'ne yaptığı başvuru sonucunda Uçar'a ilçe halkı tarafından yeni araç alınması, ayrıca baba ve oğula toplam 8 bin 360 lira tutarında manevi tazminat ödenmesi teklif edildi. Teklifi kabul etmeyen Uçar dava açtı; ancak mahkeme manevi tazminata ilişkin taleplerini reddetti. Cemal Uçar ve İbrahim Uçar, 3 Haziran 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK