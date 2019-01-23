Son Dakika Haberleri: Aym'den CHP'nin Müftülerin Nikah Yetkisinin İptali Başvurusuna Ret

Aym'den CHP'nin Müftülerin Nikah Yetkisinin İptali Başvurusuna Ret

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Aym'den CHP'nin Müftülerin Nikah Yetkisinin İptali Başvurusuna Ret, System.String[]
Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin müftülere nikah kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisinin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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