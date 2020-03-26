AYM'den Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için 'hak ihlali' kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYM'den Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için 'hak ihlali' kararı - Son Dakika

AYM'den Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için 'hak ihlali' kararı

6 saat önce

ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın forma reklam gelirinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan payın, mülkiyet hakkı ihlali olduğuna karar verildi.

AYM'den Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için 'hak ihlali' kararı, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın forma reklam gelirinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan payın, mülkiyet hakkı ihlali olduğuna karar verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nce 2012- 2013 sezonu Kadınlar Voleybol Ligi'nde giyilecek formalara reklam alınmasına ilişkin 300 bin lira bedel karşılığında şirket ile sözleşme yapıldı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından Fenerbahçe aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açıldı. Dava dilekçesinde, ilgili yönetmeliğe göre, 2012- 2013 sezonundaki maçlarda giyilen formalar için alınan reklamdan elde edilen gelirin yüzde 5'inin ödenmesi talep edildi. Söz konusu yönetmelik, 2014 yılının Nisan ayında yürürlükten kaldırıldı; ancak mahkemece aynı yılın aralık ayında verilen kararda dava kabul edilerek, 15 bin liranın davacı idareye ödenmesine hükmedildi. Fenerbahçe'nin temyiz ettiği karar, Yargıtay'da onanırken, karar düzeltme talebi de reddedildi ve kulübe 260 liralık para cezası verildi. Fenerbahçe'den 23 Aralık 2016 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunuldu.

'MÜLKİYET HAKKI İHLALİ' KARARI

Fenerbahçe'nin başvurusunu 13 Şubat'ta görüşen AYM tarafından Anayasa'nın 35'inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Kararın bir örneği, mülkiyet hakkı ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. AYM'nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, dava konusu olaydaki uyuşmazlığın, reklam gelirinden alınan payın belirlenmesinin ve tahsilinin Fenerbahçe açısından kanunla belirli ve öngörülebilir biçimde düzenlenmiş olup olmadığı noktasında toplandığına dikkat çekilerek, "Kanunu bir dayanağı bulunmadan doğrudan yönetmelik hükümleri ile mali yükümlülük öngörülmesinin ve bu suretle mülkiyet hakkına müdahale edilmesinin kanunilik unsurunu sağlamayacağı kuşkusuzdur" denildi.

'REKLAM PAYI KANUNDA BELİRLİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL'

Kanunda yer verilen reklam geliri tanımının ise muğlak olduğuna değinen AYM tarafından şu tespitlerde bulunuldu:

"Sonuç olarak somut olayda 3289 sayılı Kanun'da yer verilen reklam geliri tanımının muğlak olması, reklam gelirinden hangi oranda tahsilat yapılacağına dair sınırlayıcı bir düzenlemenin kanunda öngörülmemiş ve tahsilatın nasıl yapılacağına ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, idare tarafından başvurucudan alınan reklam geliri payının esaslı unsurlarının kanunla belirli ve öngörülebilir bir biçimde düzenlenmemiş olması nedeniyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa'nın 13, 35 ve 73'üncü maddelerinde öngörülen kanunilik ilkesini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı tespit edildiğinden Anayasa'nın 13 ve 35'inci maddelerinde öngörülen kanunilik ilkesini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır."


Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:58 Kaynak: DHA

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