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Son Dakika Güncel AYM'den İlker Başbuğ kararı: 'Ergenekon davası düştü'

AYM'den İlker Başbuğ kararı: "Ergenekon davası düştü"

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki Ergenekon davasının düşmesine hükmetti.

AYM'den İlker Başbuğ kararı:

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki Ergenekon davasının düşmesine hükmetti.

Ergenekon davasına bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un da arasında bulunduğu 19 sanık hakkında görevsizlik kararı vererek dosyasının Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Yüce Divan sıfatıyla dosyayı inceleyen AYM, Başbuğ hakkında soruşturma izni alınmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin işleme konulmamasına karar verdi. AYM Genel Kurulunca gerçekleştirilen oturumda, Başbuğ hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan davanın "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Anayasa Mahkemesi, Alparslan Türkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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