Son Dakika Haberleri: Aym'den, infaz koruma memurlarının yaraladığı hükümlü için ihlal kararı
Son Dakika Güncel Aym'den, infaz koruma memurlarının yaraladığı hükümlü için ihlal kararı

Aym'den, infaz koruma memurlarının yaraladığı hükümlü için ihlal kararı

1 saat önce

ANAYASA Mahkemesi (AYM), infaz koruma memurları tarafından yaralanan hükümlünün, anayasal güvence altına alınan 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının' ihlal edildiğine karar verdi.

Aym'den, infaz koruma memurlarının yaraladığı hükümlü için ihlal kararı, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi (AYM), infaz koruma memurları tarafından yaralanan hükümlünün, anayasal güvence altına alınan 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının' ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılama yapılmasını isteyen Mahkeme, hükümlüye 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Naif B, açlık grevi yaparken infaz koruma memurları ile girdiği tartışma sonucu çıkan arbedede yaralandı. Olay nedeniyle Naif B. hakkında 'hakaret', infaz koruma memurları hakkında ise zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması suretiyle 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Sulh Ceza Mahkemesi, Naif B'nin 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 5 infaz koruma memuruna ise 'basit yaralama' eyleminden adli para cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Naif B.'nin temyiz ettiği karar Yargıtay tarafından onanırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yaptığı itiraz da Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi. Naif B. 3 Aralık 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu 11 Eylül'de görüşen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 17'nci maddesinde koruma altına alınan 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele' yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderen Mahkeme, ayrıca başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

'FİİLLERİYLE ORANTILI CEZA VERİLMEDİ'

AYM'nin gerekçeli kararında infaz koruma memurlarının fiilleriyle orantılı ceza almadıklarına işaret edilerek şu tespitlere yer verildi:

"Somut olayda yürütülen yargılamada infaz ve koruma memurlarının kuvvet kullanımı konusunda sahip oldukları yetkileri aştıkları tespit edilmiş; ancak sorumluların fiilleriyle ve meydana gelen yaralanmayla orantılı bir yaptırıma hükmedilmemiş, soruşturmanın etkinliğinin sağlanmasının koşullarından biri olan sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almaları koşulu yerine getirilmemiştir. Bu durumda somut olayda Mahkemenin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunu cezasızlık sonucu doğuracak ve sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almaları koşulunun yerine getirilmesine engel olacak şekilde uyguladığı anlaşıldığından, etkili soruşturma usul yükümlülüğünün ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.  Bu nedenle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi boyutunun da ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır."


Anayasa Mahkemesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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