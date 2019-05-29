Son Dakika Haberleri: AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
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AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret

42 dakika önce

AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret, System.String[]
AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:38 
Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi, Ekonomi
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