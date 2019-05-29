AYM'den Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başvurularına ret
42 dakika önce
AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.
AYM
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:38
, CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
ve partisinin, "bir gazetede yer alan haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.
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