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AYM'den memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' kararına iptal
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi, memurluğa girişte 'Güvenlik soruşturması' şartına ilişkin kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. İptal davası CHP'li milletvekillerince açılmıştı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 114 milletvekilinin 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için 1 Şubat 2018'de açtığı davayı karara bağladı.
Buna göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından getirilen "kamuya alımlarda KHK-676/74 Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:56
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