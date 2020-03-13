AYM'den Metin Lokumcu'nun öldüğü olaylarla ilgili 9 yıl sonra 'hak ihlali' kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AYM'den Metin Lokumcu'nun öldüğü olaylarla ilgili 9 yıl sonra 'hak ihlali' kararı - Son Dakika Dünya

AYM'den Metin Lokumcu'nun öldüğü olaylarla ilgili 9 yıl sonra 'hak ihlali' kararı

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi (AYM) olaydan 9 yıl sonra Hopa'da protestoculara polisin müdahalesi hakkında 'hak ihlali' kararı verdi.

AYM'den Metin Lokumcu'nun öldüğü olaylarla ilgili 9 yıl sonra 'hak ihlali' kararı, System.String[]

Anayasa Mahkemesi (AYM) 9 yıl sonrasında Hopa'da protestoculara polisin müdahalesi hakkında 'hak ihlali' kararı verdi.


Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle sonuçlanan polis şiddetini protesto etmek isteyen gruba yönelik müdahaleyi ve müdahale sonrası gözaltında yaşananları "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele" olarak nitelendiren AYM 14 eylemciye 15'er bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi, Metin Lokumcu, Hopa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 
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