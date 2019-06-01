Son Dakika Haberleri: AYM'den mülkiyet hakkını ihlal kararı
Son Dakika Ekonomi Haber

AYM'den mülkiyet hakkını ihlal kararı

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma davasında taşınmaz sahibinden vekalet ücreti alınmasına hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM'den mülkiyet hakkını ihlal kararı, System.String[]
Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma davasında taşınmaz sahibinden vekalet ücreti alınmasına hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:43 
Anayasa Mahkemesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:51:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AYM'den mülkiyet hakkını ihlal kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]