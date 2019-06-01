AYM'den mülkiyet hakkını ihlal kararı
1 saat önce
Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma davasında taşınmaz sahibinden vekalet ücreti alınmasına hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:43
, kamulaştırma davasında taşınmaz sahibinden vekalet ücreti alınmasına hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi
Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor
Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak