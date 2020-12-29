AYM'den Osman Kavala için 'hak ihlali yok' kararı - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Osman Kavala'nın 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

AYM Genel Kurulu, Gezi Parkı ile ilgili olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanıp, serbest kalan son olarak da 9 Mart'ta 'casusluk' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu görüştü.

AYM Birinci Bölümü, 15 Aralık 'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurul'a sevkine karar vermişti. AYM, Kavala'nın Anayasa'nın 19'uncu maddesinden güvence altına alınan 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edilmediğine hükmetti. Bireysel başvuruyu ret kararı, 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı.BAŞVURUSU DAHA ÖNCE DE REDDEDİLMİŞTİ

Öte yandan Osman Kavala'nın AYM'ye daha önce yaptığı bireysel başvuru da 22 Mayıs 2019 tarihinde reddedilmişti. AYM Genel Kurulu'nda karar, yine oy çokluğuyla alınmıştı.