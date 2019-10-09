Aym'den trafoda akımına kapılan çocuk için 'yaşam hakkı ihlali' kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), trafo panosuna temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanan Selman T.'nin (8) Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan 'yaşam hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Selman T., 3 yaşındayken evlerinin yakınında bulunan trafoya ait panonun açık kapısına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı. Küçük çocuk hastanede tedaviye alınırken, düzenlenen geçici raporda yaralanmanın hayati tehlike yaratacak ve 'basit bir tıbbi müdahale ile giderilemez' nitelikte olduğu belirtildi. Olayla ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Selman T.'nin anne ve babası, karara yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine, 2 Aralık 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Dilekçede Süleyman T. ve Bircan T, çocuklarının trafo panosunda elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanması ve bu olaya ilişkin soruşturmanın etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

İHLAL KARARI

Başvuruya 12 Eylül'de görüşen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kararın gerekçesinde, elektrik üretimi ve dağıtımının tehlikeli faaliyet kapsamında olması nedeniyle bu amaca hizmet eden tüm organizasyon ile teknik cihazların kişilerin yaşamı ve vücut bütünlüklerinin korunmasına ilişkin gerekliliklere uygun ve güvenli şekilde yerleştirilmesi yükümlülüğünün bulunduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda kullanılan binalar, teknik ekipmanlar ile diğer cihazların bakım ve onarımının yapılması, korunması, gerekirse etkisiz hale getirilmesinin de bu yükümlülüğün bir parçası olduğu vurgulanarak, "Bununla birlikte kamu makamlarının tehlike içeren faaliyetleri yürütürken insan davranışlarına ilişkin öngörülerinde çocukları ve özel korunmaya muhtaç diğer kişileri özellikle dikkate almaları ve buna göre belirleyecekleri elverişli idari tedbirleri derhal uygulamaya koymaları gerekmektedir" denildi.

'SORUMLU MAKAM TRAFODAKİ ZAYIFLIĞI BİLMELİYDİ'

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmadaki eksikliğe işaret edilen gerekçede, "Bununla birlikte söz konusu trafo panosunun yasal mevzuat ile teknik gerekliliklere uygun yapıldığı ve kontrollerinin gerçekleştirildiği araştırılmaksızın sadece şüphelinin ifadesi ve bilirkişi raporunda yer alan toplumsal olayların rolüne atıf yapılarak karar verilmiştir. Bireylerin fiziksel bütünlükleri yönünde ciddi tehlike oluşturduğu çok açık olan trafo panosunun üçüncü kişilerin müdahale edebilecekleri zayıflıkta olduğunun sorumlu makamlar tarafından bilinmesi gerekir. Devletin bu olaya göstereceği yargısal tepkinin benzer olayların yaşanmaması bakımından önem taşıdığının özellikle vurgulanması gerekir" ifadelerine yer verildi.