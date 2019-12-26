AYM'den Wikipedia kararı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı.



Türkiye'de erişime kapatılan Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiğine karar vermişti. Bu kapsamda toplanan AYM Genel Kurulu, Wikipedia'nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Kararın 6'ya karşı 10 oy ile alındığı öğrenildi. - ANKARA