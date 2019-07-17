Son Dakika Haberleri: AYM'den YÖK başkanının soruşturma açma yetkisine iptal
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AYM'den YÖK başkanının soruşturma açma yetkisine iptal

4 saat önce

Anayasa Mahkemesi, YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralı, "bilimsel özerkliği zayıflattığı, YÖK'ün denetim yetkisini aştığı" gerekçesiyle iptal etti.

AYM'den YÖK başkanının soruşturma açma yetkisine iptal, System.String[]
Anayasa Mahkemesi, YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralı, "bilimsel özerkliği zayıflattığı, YÖK'ün denetim yetkisini aştığı" gerekçesiyle iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:52 
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