Üye Girişi
AYM, FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski emniyet amirinin başvurusunda hak ihlali tespit etmedi - Son Dakika

AYM, FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski emniyet amirinin başvurusunda hak ihlali tespit etmedi

30.06.2021 11:42
AYM, FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski emniyet amirinin başvurusunda hak ihlali tespit etmedi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski emniyet amirinin bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski emniyet amirinin bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Şırnak'ta görevli emniyet amiri FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildi.

ByLock kullandığı da belirlenen eski emniyet amiri yargılandığı mahkemece, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu karar, Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine eski emniyet amiri, "ByLock verilerinin hukuka aykırı elde edildiğini, mahkumiyet kararının tek ve belirleyici delil olarak bu verilere dayandırıldığını, yargısal yorumların öngörülebilir olmadığını" ileri sürerek, bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme başvuruda, adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ile suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edilmediğine karar verdi.

Gerekçeden

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, Anayasa'nın 38. maddesinde yer alan suç ve cezaların kanuniliği ilkesi uyarınca hangi fiillerin yasaklandığının ve bu yasak fiillere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerektiği kaydedildi.

Kişilerin, yasak fiilleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının amaçlandığı belirtilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Bununla birlikte ne kadar açık ve anlaşılır şekilde düzenlenirse düzenlensin suç ve ceza öngören kurallar yargı organlarının yorumuna ihtiyaç duyabilir. Ancak yargı organlarınca yapılacak yorumun kuralın özüyle çelişmemesi ve öngörülebilir olması gerekir. Özellikle terör suçları bakımından terörün veya terörizmin herkes tarafından kabul edilen evrensel bir tanımının bulunmadığı da göz ardı edilmemelidir. Ancak bu durum, terör suçlarının kovuşturulması ve cezalandırılması söz konusu olduğunda Anayasa'nın 38. maddesinde düzenlenen suç ve cezaların kanuniliği ilkesi kapsamındaki güvencelerin sağlanmasına engel olacak şekilde yorumlanmamalıdır."

Yargı organlarının, terör suçları da dahil tüm suçlar bakımından, suça veya cezaya ilişkin olguları değerlendirirken ve özellikle fiillerin bir suça karşılık gelip gelmediğini belirlerken "suç ve cezaların kanuniliği ilkesini anlamsız kılacak şekilde öngörülemez bir yaklaşımda bulunmaması gerektiği" vurgulanan gerekçede, Türk hukukunda bir yapının terör örgütü olarak tespitinin, ancak yargı kararıyla mümkün olduğu belirtildi.

Gerekçede, FETÖ/PDY'nin silahlı bir terör örgütü olduğuna yönelik soruşturma mercileri ile yargı makamlarınca yapılan değerlendirmelerin, yalnızca darbe teşebbüsü ve sonrasında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalara konu olmadığı, darbe teşebbüsünden önceki tarihlerde de FETÖ/PDY üyesi oldukları ve bu örgütün faaliyetleri kapsamında suçlar işledikleri değerlendirilen kişiler hakkında adli makamlarca soruşturmaların yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu soruşturma ve kovuşturmalardan bazılarının bireysel başvurulara da konu olduğu ifade edilen gerekçede, şöyle devam edildi:

"FETÖ/PDY'nin yargı organlarınca terör örgütü olduğuna yönelik tespitine dair henüz bir karar verilmediği ya da söz konusu kararların kesinleşmediği dönemde bu durum, anılan örgüte mensup olan kişilerin örgütsel eylemlerinin suç oluşturmayacağı anlamına gelmemektedir. Bir suç örgütü, baştan itibaren suç işlemek üzere kurulmuş illegal bir yapı olabileceği gibi legal olarak faaliyet göstermekte olan bir sivil toplum örgütünün sonradan bir suç örgütüne hatta terör örgütüne dönüşmesi de mümkündür.

Bu kapsamda önceden var olan ancak hakkında karar verilmediği için kamuoyu tarafından varlığı bilinmeyen bir yapılanmanın terör örgütü olduğunun tespit edilmesi, mahkemeler tarafından verilecek karara bağlı ise de örgütün kurucusu, yöneticileri ya da üyeleri, kuruluş tarihinden veya meşru amaçlarla kurulup daha sonra suç örgütüne dönüştüğü andan itibaren ceza hukuku bakımından sorumlu olacaklardır."

Gerekçede, yerel mahkemenin, başvurucunun örgüt içi iletişimin sağlanması amacıyla FETÖ mensuplarının kullanıma sunulan ByLock'u örgütsel amaçla kullandığı sonucuna ulaştığına işaret edildi.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, mahkemenin bu yorumlarının, kanun koyucunun yasak olarak belirlediği fiilin kapsamını suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olacak şekilde genişletmediği, örgüt üyeliğine ilişkin kuralın özüyle çelişmediği ve öngörülebilir olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM, FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski emniyet amirinin başvurusunda hak ihlali tespit etmedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz 12:36 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 11:58 CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Schalke 04, LoL espor lisanslarını 26.5 milyon euro karşılığında sattı 10:50 Schalke 04, LoL espor lisanslarını 26.5 milyon euro karşılığında sattı Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi 10:02 Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi 09:41 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi 07:15 İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi

Son Dakika Haberleri
11:53 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
11:52 Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
12:37
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona eriyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona eriyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
12:04
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
00:37
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 13:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AYM, FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski emniyet amirinin başvurusunda hak ihlali tespit etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement