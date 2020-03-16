AYM Genel Kurulu'na koronavirüs ertelemesi - Son Dakika
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AYM Genel Kurulu'na koronavirüs ertelemesi

10 dakika önce

ANAYASA Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'taki genel kurulun ertelenmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu'na koronavirüs ertelemesi, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'taki genel kurulun ertelenmesine karar verdi.

AYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19 Mart 2020 tarihindeki Genel Kurul gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır" denildi.

ANKARA, -


Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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