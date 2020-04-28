AYM, güvenlik soruşturmasında kişisel verilere ulaşılmasını Anayasa'ya aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması kapsamında, bakanlıklar ile kamu arşivlerinden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, soruşturma ve mahkeme kararlarını almaya yetkili olduklarına ilişkin kanun hükmünü özel hayatın gizliliğine aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması kapsamında, bakanlıklar ile kamu arşivlerinden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge ile soruşturma ve mahkeme kararlarına ulaşılmasına ilişkin kanun hükmünü özel hayatın gizliliğine aykırı bularak iptal etti.

CHP milletvekilleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin kamu görevinde çalıştırılacak kişilerle ilgili çeşitli bilgilere erişmesine olanak tanıyan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle

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