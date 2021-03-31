AYM, HDP iddianamesini iade etti - Son Dakika

AYM, HDP iddianamesini iade etti

31.03.2021 16:26
AYM, HDP iddianamesini iade etti, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi evrak ve usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi evrak ve usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameye ilişkin ilk incelemesini yaptı. İddianamede HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı ileri sürüldü. AYM raportörünün hazırladığı rapor doğrultusunda iddianameyi değerlendiren AYM üyeleri, iddianamedeki usul eksikliklerinin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.

YARGITAY YENİDEN DAVA AÇABİLECEKYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'nin iade kararının ardından, iddianamede sayılan eksiklikleri gidererek yeniden dava açabilecek. Şahin'in yeniden dava açması halinde Yüksek Mahkeme yeni iddianame için yine bir raportör görevlendirecek ve raportör iddianameyi inceleyecek. Raportörün raporu doğrultusunda AYM Genel Kurulu toplanarak, yeniden inceleme yapacak ve iddianameyi gündeme alıp almayacağına karar verecek.TARAFLAR SAVUNMA YAPACAKŞahin'in hazırlayacağı ikinci iddianameyi Yüksek Mahkemenin kabul etmesi halinde HDP'ye kapatma davası açılmış olacak. Dava kapsamında, HDP'den 60 gün içinde ön savunma istenecek. HDP, süreyi uzatmak için başvuruda bulunabilecek ve AYM, HDP'nin süre uzatma başvurusunu karara bağlayacak. HDP tarafından yapılacak savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Şahin'in sunduğu görüş, HDP'ye gönderilecek. Ardından Yüksek Mahkeme tarafından belirlenecek tarihte Şahin ve HDP yetkilileri ayrı ayrı sözlü savunma yapacak.Tarafların savunma ve görüşlerini vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Rapor hazırlanması sırasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı taraf HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.Tüm bu süreçlerin ardından hazırlanacak rapor, AYM üyelerine dağıtılacak ve AYM Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşecek.10 ÜYENİN OYUYLA KARAR VERİLECEK15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti, kapatma davasını esastan görüşmek üzere toplanacak. Anayasa'nın 'Siyasi Partilerin Uyacakları Esasları' düzenleyen 69'uncu maddesi uyarınca partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılması karara bağlanacak. Yüksek Mahkeme, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu ile yani 10 üyenin oyuyla karar verilebilecek. Kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP'ye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA, -


Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AYM, HDP iddianamesini iade etti - Son Dakika


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