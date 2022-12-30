AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek - Son Dakika
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AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek

30.12.2022 11:38
AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini, 6 Ocak'ta karara bağlayacak.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini, 6 Ocak'ta karara bağlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti.

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Başsavcılığın bu talebini dün ele aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin Hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili daha önce verdiği ret kararını hatırlatarak, yeni taleple ilgili varsa somut gerekçelerin 5 gün içinde Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istedi.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini 5 Ocak 2023'e kadar sunacak, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da talebi 6 Ocak'ta görüşecek.

İlgili mevzuata göre, Hazine yardımları, yılın ilk 10 günü içinde siyasi partilerin hesaplarına yatıyor.

Raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacak.

Kaynak: AA
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Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek - Son Dakika

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