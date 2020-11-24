AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan işverene destek verilmesini anayasaya uygun buldu - Son Dakika

AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan işverene destek verilmesini anayasaya uygun buldu

24.11.2020 16:51
AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan işverene destek verilmesini anayasaya uygun buldu, System.String[]

Anayasa Mahkemesi (AYM), işverene sağlanacak ücret desteği tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını öngören kuralın anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), işverene sağlanacak ücret desteği tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını öngören kuralın anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CHP, 21 Şubat 2019 tarihli 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 19. maddesine eklenen ve işsizlik fonundan işverene destek verilmesini öngören hükmün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP'nin başvurusunda, fonun, "işsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlanması"na yönelik amaç dışında kullanılmasına imkan tanındığı, işverene teşvik sağlanmasının fon amaçları arasında bulunmadığı savunuldu.

Yüksek Mahkeme, kuralın anayasaya aykırı olmadığına hükmetti, CHP'nin iptal talebini reddetti.

Gerekçe

Kuralla, işverene sağlanacak ücret desteği tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasının öngörüldüğüne işaret edilen gerekçede, teşvik niteliğindeki kuralla istihdamın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Anayasanın 60'ıncı maddesiyle devlete, sosyal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli tedbirleri alma ödevi yüklendiği ifade edilen gerekçede, anayasanın 49. maddesine göre de devletin işsizliği önlemeye yönelik ekonomik bir ortam yaratma yükümlülüğü bulunduğu, anayasaya aykırı olmamak kaydıyla bu kapsamda alınacak tedbirleri, bu tedbirlerin kapsamını, içeriğini, şeklini ve usulünü belirlemenin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğu vurgulandı.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"İşverene sağlanacak ücret desteği tutarının fondan karşılanmasının öngörülmesiyle ilave çalışan istihdamının kolaylaştırılmasının hedeflendiği açıktır. Bu yönüyle kural, devletin işsizliği önlemeye yönelik ekonomik bir ortam yaratmak yükümlülüğü kapsamında aldığı bir tedbir niteliğindedir. Öte yandan kural sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına hizmet eden işsizlik sigortasının işleyişinde herhangi bir değişiklik öngörmemekte, işsizlik durumunda sigortalıya yapılan ödeme ve sunulan hizmetlerde herhangi bir sınırlamada bulunmamaktadır. Sigortalı, kural öncesinde sahip olduğu imkanları kural sonrasında da aynen muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu itibarla işverene sağlanacak ücret desteği tutarının fondan karşılanmasının öngörülmesinin sigortalının sosyal güvenlik hakları bakımından bir kayba yol açtığı söylenemez."

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, İşsizlik, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan işverene destek verilmesini anayasaya uygun buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı         
15:57
Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak         
15:39
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti         
15:25
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi         
14:31
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi         
13:45
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş         
12:05
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 17:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan işverene destek verilmesini anayasaya uygun buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei