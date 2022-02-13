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AYM kararlarının etkili uygulanması projesi kapsamında bölge toplantısı düzenlenecek - Son Dakika

AYM kararlarının etkili uygulanması projesi kapsamında bölge toplantısı düzenlenecek

13.02.2022 10:38
AYM kararlarının etkili uygulanması projesi kapsamında bölge toplantısı düzenlenecek

Anayasa Mahkemesinin (AYM) bireysel başvuru ihlal kararları ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin yarın İstanbul'da bölge toplantısı düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) bireysel başvuru ihlal kararları ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin yarın İstanbul'da bölge toplantısı düzenlenecek.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenecek toplantı iki gün sürecek.

Toplantı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Toplantıda, bireysel başvuru ihlal kararlarının adli ve idari yargıya etkisi, AYM kararlarının bağlayıcılığı ve ihlal kararı sonrası yeniden yargılama konuları masaya yatırılacak.

AYM, Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesinden üyelerin katılacağı toplantının ilk gününde, bireysel başvuru ihlal kararlarının adli yargıya, ikinci gününde ise idari yargıya etkileri, yüksek yargıçlar tarafından tartışılacak.

Projeyle AİHM ve AYM içtihatlarına ilişkin farkındalığın arttırılması amaçlanıyor

Açılışı, 23 Eylül 2021'de Ankara'da yapılan ve ana yararlanıcısı AYM olan projenin paydaşları arasında, TBMM, mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu gibi kurumlar ve sivil toplum örgütleri yer alıyor.

Projeyle, hakim, savcıların, avukatların ve diğer paydaşların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AYM içtihadına ilişkin farkındalıklarının arttırılması, AYM kararlarının uygulanması ve insan hakları alanındaki boşlukların etkin şekilde ele alınması, Türk mahkemeleri ve ilgili paydaşlarla Avrupa Birliğine üye ülkelerin mahkemeleri ve AİHM arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Kaynak: AA

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