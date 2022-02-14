AYM kararlarının etkili uygulanması projesi kapsamındaki İstanbul bölge toplantısı başladı - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, bireysel başvurunun, sadece temel hakların korunmasında değil, bu hakların standardının yükseltilmesinde de önemli role sahip olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kapsamında oluşturduğu içtihatların, pek çok adli ve idari davada çözüm noktası rolünü üstlendiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru ihlal kararları ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin bölge toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan HSK Başkanvekili Ekinci, yargıçlara emanet edilen en önemli görevin, HSK'nın kabul ettiği yargı etiği bildirgesinin ilk maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlükleri korumak, yani insan onuruna saygı göstermek olduğunu belirtti.

Ulusal hukuk düzeninde en üst düzeyde bu korumanın sağlanması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkanı sağlandığını kaydeden Ekinci, "Asıl olan, temel haklara kamu otoritelerince zarar verilmemesidir. Ancak olası bir durumda, bu ihlalin olağan iç itiraz veya yargısal yollarla giderilmesi gerekmektedir. Yargılama faaliyetlerinde de bu hakların korunması esas ve beklenilen bir durumdur." diye konuştu.

Tüm bunlara karşın, hak ihlallerinin giderilmemesi halinde, bireysel başvuru yolunun devreye girdiğini hatırlatan Ekinci, bireysel başvurunun, sadece temel hakların korunmasında değil, bu hakların standardının yükseltilmesinde de önemli role sahip olduğunu vurguladı.

Ekinci, "Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kapsamında oluşturduğu içtihatlar, pek çok adli ve idari davada çözüm noktası rolünü üstlenmektedir. Bu içtihatlar, aynı zamanda kamu otoritelerinin iş ve işlemlerinde dikkate alındığı ölçüde, doğabilecek uyuşmazlıkların yargı önüne gelmeden idari ölçekte çözülmesine, bir başka deyişle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına da katkı sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

Ekinci, bu projenin, Anayasa Mahkemesi kararlarının etkin şekilde uygulanmasına ve ilgili paydaşların farkındalığının artırılmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

"Anayasa Mahkemesi, insan hakları konusunda çok etkili çalıştığımız bir kurum"

Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse da projeyi Anayasa Mahkemesi ile birlikte yürütmekten onur duyduklarını anlattı.

Anayasa Mahkemesi ile daha önce de proje yürüttüklerini hatırlatan Urse, "Anayasa Mahkemesi, insan hakları konusunda çok etkili çalıştığımız bir kurum." dedi.

Cristian Urse, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, insan haklarının korunması için de Avrupa Konseyi açısından da son derece önemli. Türk Anayasasının öngördüğü bireysel başvuru hakkı 2012'de devreye girdi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da etkili bir iç yol mekanizması olarak kabul edildi, Türkiye'nin sistemi açısından çok önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Urse, toplantıda, Anayasa Mahkemesinin tespit ettiği ihlallerin hukuk ve ceza yargılamasına etkisini, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı niteliğini ve tutarlı biçimde uygulanmasını ele alacaklarını aktardı.

Toplantıdaki sunumları heyecanla beklediğini vurgulayan Urse, "Burada hukukçu olmayan tek kişi olarak sanıyorum öğrenecek şeyi en çok olan kişi olan ben olacağım. Ancak çabuk öğrenen bir kişi olduğum konusunda sizi temin ederim, dikkatlice dinleyeceğim." ifadesini kullandı.