AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi - Son Dakika Dünya

AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Mustafa Özterzi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi

AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Mustafa Özterzi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.


Özterzi, tutuklama kararının ardından haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 12 Ağustos 2016'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Anayasa Mahkemesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi!
İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı TFF'den AİHM açıklaması Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYM, KHK'lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]