AYM'nin başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi
1 saat önce
Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.
Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi. Arslan'ın görev süresi 10 Şubat'ta doluyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:07
AYM Başkanlığına Mevcut Başkan Zühtü Arslan Seçildi
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