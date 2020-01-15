AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor - Son Dakika Dünya

AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi'nın (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor

AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor, System.String[]

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor.


Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de gönderdi. Yerel mahkeme AYM kararı doğrultusunda, erişim kararını kaldıracak.

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Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:55 
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