Son Dakika › Dünya › AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor - Son Dakika Dünya
AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi'nın (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor.
Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de gönderdi. Yerel mahkeme AYM kararı doğrultusunda, erişim kararını kaldıracak.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:55
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıkladı Getir'e yurt dışından 38 milyon dolarlık yatırım Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı