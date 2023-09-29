AYM'nin onay verdiği ek MTV ödenmezse ne olur? İşte detaylar

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla bir seferlik getirilen ek MTV'nin iptal davasında dün nihai kararını verdi. Dosyayı esastan inceleyen AYM, düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu reddetti. Araç sahipleri böylece ek MTV'yi ödeyecek. Peki ek MTV ödemeyenlere ne gibi yaptırımlar var? İşte detaylar...
Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı. 2. taksit ise kasım sonuna kadar ödenecek.
Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor. Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.
Son Dakika › Hukuk › AYM'nin onay verdiği ek MTV ödenmezse ne olur? İşte detaylar - Son Dakika