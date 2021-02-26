AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

26.02.2021 10:01
AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 siyasi partinin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 siyasi partinin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Yüksek Mahkeme, Doğuş ve Aydınlık Partisi, Sağduyu Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Elektronik Demokrasi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve 1923 Cumhuriyet Partisi'nin 2016 yılına, Hak ve Hakikat Partisi ile Halkın Kurtuluş Partisi'nin ise 2016 ile 2017 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.

İnceleme sonucu, bu partilerin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.

Anayasa Mahkemesi, SAĞDUYU PARTİSİ, Gazete, Dep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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