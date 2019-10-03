AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.



"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.