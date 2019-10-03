AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi
1 saat önce
AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:46
AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi Polislere bombalı saldırı düzenleyen terörist için cemevinde tören düzenlendi ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi