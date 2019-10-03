Son Dakika Haberleri: AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi
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AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi

1 saat önce

AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi

AYM, Sırrı Süreyya Önder hakkında hak ihlali kararı verdi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.


"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

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Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:46 
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AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi
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