Son Dakika Haberleri: AYM: Yasal dernek faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliğine delil olamaz
Son Dakika Dünya AYM: Yasal dernek faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliğine delil olamaz

AYM: Yasal dernek faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliğine delil olamaz

8 saat önce

Anayasa Mahkemesi (AYM) yasal bir derneğe üyeliğinin, terör örgütüne üye olmanın delili olamayacağına yönelik önemli bir karar aldı.

AYM: Yasal dernek faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliğine delil olamaz, System.String[]

Anayasa Mahkemesi (AYM) yasal bir derneğe üyeliğin, terör örgütüne üye olmanın delili olamayacağına yönelik önemli bir karar aldı. AYM, "yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlali" olduğuna hükmetti.


Yerel mahkemeler, Sosyalist Gençlik Derneği'nin (SGD) faaliyetlerine katılmanın "Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne" üyeliğin delili olarak kabul etmişti.

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Anayasa Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:58 
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