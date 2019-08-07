Son Dakika Haberleri: Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında hizmete aldık"
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Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında hizmete aldık"

40 dakika önce

Happy Moon's Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "En fazla tercih edilen havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na son zamanlarda ilginin daha da arttığını görüyoruz.

Aymutlu:
Happy Moon's Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "En fazla tercih edilen havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na son zamanlarda ilginin daha da arttığını görüyoruz. Biz de bu gelişmeler ile yeni mağazamızı burada açmayı planladık" dedi.

Happy Moon's Grup, kuruluşunun 20'nci yılında yeni şubeler açarak büyüme hedefi doğrultusunda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda şube açtı. Havalimanlarında ilk şubesini açan marka İtalya, Meksika, Amerika ve Türk lezzetlerinden oluşan zengin menüsüyle misafirlerini ağırlayacağını açıkladı.

"Dünya havalimanlarına açılmak için ilk adım"

Büyük porsiyonları, uygun fiyata, konforlu ortamlarda sunmayı ve lüksü erişilebilir hale dönüştürmeyi ilke edindiklerini belirten Happy Moon's Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "Yeni şubemiz için havalimanlarında yeme-içme sektöründe çok tecrübeli olan HMS Host ile çalışmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. En fazla tercih edilen havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na son zamanlarda ilginin daha da arttığını görüyoruz. Biz de bu gelişmeler ile yeni mağazamızı burada açmayı planladık. HMS Host gibi büyük ve global bir firma ile işbirliği yaparak da bu açılışı gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için dünya havalimanlarına açılmak için bir adım, bir başlangıç olacak" diye konuştu. - İSTANBUL
Sabiha Gökçen, Meksika, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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