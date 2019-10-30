Son Dakika Haberleri: - Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor
Son Dakika Güncel - Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor

- Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor

1 saat önce

- Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyorKOBANİ - Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.

- Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyor

KOBANİ - Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/ YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentine çevrildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan kentte herhangi hareketlilik gözlenmezken, sessiz bekleyiş sürüyor.

- Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor

Türkiye, Suriye, Kobani, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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