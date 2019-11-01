Son Dakika Haberleri: Ayn El Arab'ta sessiz bekleyiş sürüyor
Son Dakika Güncel Ayn El Arab'ta sessiz bekleyiş sürüyor

Ayn El Arab'ta sessiz bekleyiş sürüyor

6 saat önce

Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından devriye görevlerinden birisinin icra edileceği belirtilen Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş sürüyor.

Ayn El Arab'ta sessiz bekleyiş sürüyor, System.String[]

Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından devriye görevlerinden birisinin icra edileceği belirtilen Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş sürüyor.


Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği bölgelere çevrildi. Devriye görevlerinden birinin icra edilmesi planlanan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.


Öte yandan, Ayn El Arab kentinde bulunan Rus güçlerinin ileriki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan ortak devriyenin güzergahında EYP ve mayın temizliği yaptığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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