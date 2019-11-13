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Ayn El Arap'ta zorlu devriye

6 saat önce

Terör örgütü YPG yandaşları Suriye'nin kuzeyinde devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus askeri polisine ait araçları taşladı.

Ayn El Arap'ta zorlu devriye, System.String[]

Terör örgütü YPG yandaşları Suriye'nin kuzeyinde devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus askeri polisine ait araçları taşladı. Türk ve Rus zırhlı araçları, terör örgütü yandaşlarının saldırılarına rağmen güvenliği tesis etmek amacıyla devriye görevine devam etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi anlaşması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus askeri polisleri Ayn El Arap'ın birkaç kilometre kuzeyindeki bölgede beşinci devriye görevine başladı. Terör örgütü YPG yandaşları, Türkiye ile Rusya'nın beşinci ortak kara devriyesi sırasında Türk ve Rus askerinin zırhlı araçlarına taş atarak önünü kesti. Türk ve Rus askerleri, saldırganları uzaklaştırarak güveni tesis etmek için devriyeye devam etti. - AYN EL ARAB

TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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- Ayn El Arap'ta zorlu devriye
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