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- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

6 saat önce

- Ayn El Arap'ta zorlu devriyeAYN EL ARAB - YPG/PKK terör örgütü destekçileri, Suriye'nin Ayn el Arab'ta devriye yapan Türk ve Rus askeri konvoyuna taş ve molotof ile saldırdı, araçları ateşe verdi.

- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

AYN EL ARAB - YPG/PKK terör örgütü destekçileri, Suriye'nin Ayn el Arab'ta devriye yapan Türk ve Rus askeri konvoyuna taş ve molotof ile saldırdı, araçları ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus kuvvetlerine ait araçlar, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arab'ta 8'inci ortak kara devriye görevini icra ederken YPG/PKK terör örgütü destekçileri tarafından taş ve molotoflu saldırıya uğradı. Türk ve Rus zırhlı araçları, terör örgütü yandaşlarının araçları ateşe vermesine rağmen güvenliği tesis etmek amacıyla devriye görevine devam etti. Rus zırhlı araçları saldırıdan zarar gördü.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" ifadelerine yer verildi.

- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
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