Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz sene komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili, geçtiğimiz günlerde tatile çıktı. Sosyal medyada dolaşan bikinili fotoğraflarında kilo aldığı hatta hamile olduğu ileri sürülen Sarıkaya, yeni pozlarıyla iddiaları yalanladı.

FİZİĞİYLE MEST ETTİ

Şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, ayna karşısına geçerek peş peşe poz verdi. Bikinisi ve şortuyla poz veren Sarıkaya, kusursuz fiziğini sergileyerek hamilelik iddialarını yalanladı.

CEM'İN ŞORTUNU MU GİYDİ?

Serenay'ın "Ayna ayna söyle bana" notuyla paylaştığı fotoğrafta en dikkat çeken ayrıntı ise şortu oldu. Kendisine büyük gelen bir şort giyen oyuncuya "Sevgilisinin şortunu giymiş" yorumu yapıldı.

İşte Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar...