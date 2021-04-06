Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan "ARGE ve tasarım ekibimiz birlikte çalışarak aynanın çeşidinden çerçeve ile bütünleşmesine kadar her ayrıntıya dikkat ederek yeni bir koleksiyon hazırladı. Hazırladığımız bu koleksiyon ile Ayna Merkezi, yine dekorasyonda zirveyi yakalamak isteyen iç mimarların gözdesi olacak" dedi.

Ayna denilince aklımıza Ayna Merkezi markası geliyor. Ayna Merkezi, çerçevenin de ayna kadar önemli olduğunu son koleksiyonunda ön plana çıkardı. Bu bağlamda aynaların çerçevesine de aynı özeni göstererek tasarımlar yaptı. Bu tasarımlarında kullanılan aynaların özellikleri de kullanım alanlarına göre üretildi. Dekorasyon trendlerini belirleyen iç mimari üstatları aynaların illüzyonlarından faydalanmayı seviyorlar. Bu nedenle de son dönemde aynaları daha çok kullanır oldular.

Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan "Ayna Merkezi ile çalışan içmimarlar ve dekoratörler, istekleri konusunda bazen orijinal isteklerde bulunabiliyorlar. Ama yılların tecrübesi ve uzmanlığıyla bu istekler en güzel şekilde karşılanıyor. Markamız tarafından yapılan ayna tasarımları en elit mekânların dekorasyonunda kullanılmıştır. Bu dekorasyon uygulamaları pek çok tasarıma da ilham olacak kadar dikkat çekiyor. Bu bakımdan sektörde oldukça tanınan bir marka haline geldik. Ayrıca Türkiye'nin en büyük ayna mağazasına da sahibiz" dedi.