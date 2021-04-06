Üye Girişi
Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

06.04.2021 09:56
Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Ayma Merkezi, dekorasyon dünyasında isim yapmış 30 yıllık köklü bir işletme. Babasından işletmeyi devir alan CEO Fatih Arslan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen tasarımlar son dönemde çok konuşuluyor. Dekorasyonda kullanılan aynaların yanı sıra özel amaçlar için de ayna üreten Ayna Merkezi yeni tasarımlar koleksiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan "ARGE ve tasarım ekibimiz birlikte çalışarak aynanın çeşidinden çerçeve ile bütünleşmesine kadar her ayrıntıya dikkat ederek yeni bir koleksiyon hazırladı. Hazırladığımız bu koleksiyon ile Ayna Merkezi, yine dekorasyonda zirveyi yakalamak isteyen iç mimarların gözdesi olacak" dedi.

Ayna denilince aklımıza Ayna Merkezi markası geliyor. Ayna Merkezi, çerçevenin de ayna kadar önemli olduğunu son koleksiyonunda ön plana çıkardı. Bu bağlamda aynaların çerçevesine de aynı özeni göstererek tasarımlar yaptı. Bu tasarımlarında kullanılan aynaların özellikleri de kullanım alanlarına göre üretildi. Dekorasyon trendlerini belirleyen iç mimari üstatları aynaların illüzyonlarından faydalanmayı seviyorlar. Bu nedenle de son dönemde aynaları daha çok kullanır oldular.

Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan "Ayna Merkezi ile çalışan içmimarlar ve dekoratörler, istekleri konusunda bazen orijinal isteklerde bulunabiliyorlar. Ama yılların tecrübesi ve uzmanlığıyla bu istekler en güzel şekilde karşılanıyor. Markamız tarafından yapılan ayna tasarımları en elit mekânların dekorasyonunda kullanılmıştır. Bu dekorasyon uygulamaları pek çok tasarıma da ilham olacak kadar dikkat çekiyor. Bu bakımdan sektörde oldukça tanınan bir marka haline geldik. Ayrıca Türkiye'nin en büyük ayna mağazasına da sahibiz" dedi.

YORUMLAR
500

Dekorasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika


Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta! Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!         
10:29
Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL         
10:14
Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı         
10:06
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37

Son Dakika Haberleri
10:28 Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!
10:24 Kızının 14 yaşındaki arkadaşını "zincirleme" taciz etti: Eşofmanımı indirerek...
10:14 Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı
10:13 Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL
10:06 Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı
09:20 Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"
09:10 CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı
09:04 Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?
08:52 AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası
08:45 Gülse Birsel, elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında fatura
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 10:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ayna Merkezi Yeni Koleksiyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement