Aynada Kendimizi Beğenirken, Fotoğraflarda Neden Beğenmiyoruz?
1 saat önce
Fotoğraflarınızda kendinizi normal bulup, aynalarda yüzünüze bakamayanlardan mısınız? Yoksa aynadaki görüntünüzü fotoğraflardakinden daha çok beğenenlerden misiniz?
Fotoğraflarınızda kendinizi normal bulup, aynalarda yüzünüze bakamayanlardan mısınız? Yoksa aynadaki görüntünüzü fotoğraflardakinden daha çok beğenenlerden misiniz? Bu videomuz, sizin için!
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:17 Kaynak: Youtube
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