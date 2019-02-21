Aynada Kendimizi Beğenirken, Fotoğraflarda Neden Beğenmiyoruz?

Fotoğraflarınızda kendinizi normal bulup, aynalarda yüzünüze bakamayanlardan mısınız? Yoksa aynadaki görüntünüzü fotoğraflardakinden daha çok beğenenlerden misiniz?

Fotoğraflarınızda kendinizi normal bulup, aynalarda yüzünüze bakamayanlardan mısınız? Yoksa aynadaki görüntünüzü fotoğraflardakinden daha çok beğenenlerden misiniz? Bu videomuz, sizin için!

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