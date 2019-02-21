Son Dakika Haberleri: Aynada Kendimizi Beğenirken, Fotoğraflarda Neden Beğenmiyoruz?

Aynada Kendimizi Beğenirken, Fotoğraflarda Neden Beğenmiyoruz?

1 saat önce

Fotoğraflarınızda kendinizi normal bulup, aynalarda yüzünüze bakamayanlardan mısınız? Yoksa aynadaki görüntünüzü fotoğraflardakinden daha çok beğenenlerden misiniz?

Fotoğraflarınızda kendinizi normal bulup, aynalarda yüzünüze bakamayanlardan mısınız? Yoksa aynadaki görüntünüzü fotoğraflardakinden daha çok beğenenlerden misiniz? Bu videomuz, sizin için!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:17 Kaynak: Youtube

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