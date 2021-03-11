Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika

BURSA'da bir serçenin otomobil aynasında kendisini görünce verdiği tepki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Burhanettin Özdemir, sabah saatlerinde otomobiline bindi. Otomobilinin yan aynasına konan serçeyi izlemeye başladı. Aynada kendisini görünce ilginç tepkiler veren serçeyi, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü. 2 dakika boyunca serçenin hareketlerini görüntüleyen Özdemir, paylaşımda, "Bu sabah süslenmesini benim arabamın dikiz aynasında yapan minik serçe, kendisini rahatsız etmeyeyim derken mesaimize 10 dakika geç bıraktı" ifadelerine yer verdi.