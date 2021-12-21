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AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ - Son Dakika

AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ

21.12.2021 10:35

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Elif Mantea, menopoza girdikten sonra sürekli kilo almaya başladı.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Elif Mantea, menopoza girdikten sonra sürekli kilo almaya başladı. 1 yıl içinde yaklaşık 20 kilo alan genç kadın, çareyi mide botok su yaptırmakta buldu. Buna rağmen kilo veremeyen kadına, mide ile on iki parmak bağırsak arasındaki kas demeti olan pilorün onarılma işlemi yapıldı. Endoskopik yöntemle yapılan 15 dakikalık işlemin ardından genç kadın, 5 ayda 17 kilo verdi. 45 yaşındaki sağlık çalışanı Elif Mantea, menopoza girdikten sonra kilolarıyla mücadele etmeye başladı. 1 yıl içinde 84 kiloya ulaşan 1.65 boyundaki kadının vücut kitle endeksi 30'lara ulaştı. 1. derece obezite kategorisinde sayılan genç kadın, kiloları nedeniyle nefes alamamaya, yürürken yorulmaya ve çevresinin 'çok kilo aldın' tepkileriyle savaşmaya başladı. Yaptığı diyetler de işe yaramayınca, kilolarından kurtulmak için mide botoksu yaptıran genç kadın, bu yöntemle de kilo veremedi. Mide ile on iki parmak bağırsağı arasındaki kas demeti olan pilorün çalışmadığını fark eden Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Kanlıöz, Mantea'ya pilor revizyonu işlemi uyguladı. Endoskopik yöntemle 15 dakika süren işlemin ardından genç kadın fazla kilolarından kurtulmaya başladı. 5 ay içinde 17 kilo veren Mantea, artık bol ve siyah renkli kıyafetler giymeyeceği için mutlu olduğunu söyledi. DİYETİN İKİNCİ GÜNÜNDE PES EDİYORDUM

Kilo vermek için birçok kez diyet yapan ama hiçbirinde başarıyı yakalayamayan genç kadın,?Diyet yapıyordum ama ikinci gün başım dönmeye başlıyordu. Ondan sonra pes ediyordum. 1 yıl içinde 67 kilodan 84 kiloya ulaştım. 84 kilodan sonra mide botoksu ardından pilor revizyonu oldum? dedi. SÜREKLİ YORGUNDUM; AYNAYA BAKMAK İSTEMİYORDUM

84 kilonun kendisi için ciddi problemler yarattığını belirten Mantea, 'Sürekli yoruluyordum, sosyal hayatımı, iş hayatımı ciddi bir şekilde etkiliyordu. Nefes problemim başlamıştı. Çevremdeki herkes 'Elif çok kilo aldın, neden böyle oldun" diyordu. Ben de üzülmeye başlamıştım. Bu da beni çok etkiliyordu. Aynaya bakmak bile istemiyordum. Hep bol giysiler alıyordum, sürekli vücudumu kapatmaya çalışıyordum. Kiloluyken hep koyu renkler kullanıyordum? diye konuştu. ACIKMA HİSSİM KAYBOLDU

Uygulanan işlemin ardından çok kolay kilo vermeye başladığını dile getiren Mantea, 'Pilor revizyonundan sonra çok su içmeye başladım, acıkma hissim kayboldu. Neredeyse hiç acıkmamaya başladım. Diyet yaparken başım dönmeye başlıyordu ama şimdi o yok oldu. Çok şekerli şeyleri önceden de yemiyordum ama şimdi biraz daha dikkat etmeye başladım. Karbonhidratlı yiyecekleri daha az tüketiyorum. Eskiden 1 bardak su içiyordum, şimdi 4 litre içiyorum' ifadelerini kullandı. ARTIK DAHA MUTLUYUM

Verdiği kilolardan sonra şimdi daha mutlu olduğunu vurgulayan Mantea, 'Şimdi aynaya daha çok bakıyorum. Çevremde herkes 'Elif ne kadar kilo verdin, nasıl oldu' Nasıl yaptın? Nasıl başardın?? diye soruyor. Artık daha mutluyum. Nefes darlığım, yorulmalarım geçti. Tek kelimeyle çok mutluyum. Daha da kilo vermeye devam edeceğim. 60 kiloya düşmek istiyorum? dedi. ENDOSKOPİ YAPARAK ANORMALLİKLERİ TESPİT EDİYORUZ

Botoks ve mide balonu operasyonları yaptıkları hastaların bazılarının kilo verdiğini, bazılarında ise bu işlemlerin işe yaramadığını gördükten sonra çalışmalara başladıklarını belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Kanlıöz, 'Hastaların endoskopik video kayıtlarını geriye dönük incelediğimizde pilorun fonksiyonel yapısının tedavi başarısında belirleyici bir etken olduğunu tespit ettik. Pilor iyi çalışmıyor ise mideye ulaşan gıdalar hızla ve kontrolsüz biçimde oniki parmak bağırsağına geçmektedir. "Bu da ani şeker yükselmelerine neden olmakta, ardında yoğun insülin salgısı ile birlikte kısa süre sonra kan şekeri yükselme hızı ile orantılı olarak düşmektedir. Kan şekerinin hızlı düşmesi açlık krizlerine, kişilerin tekrar gıdaya yönelmesine sebep olmaktadır. 'Pilor' mide ile on iki parmak bağırsağı arasındaki geçişi kontrol eden kas demetinden oluşan bir yapıdır. Pilor midenin depolama ve ön sindirim işlevi ile birlikte, ön sindirimi gerçekleşen mide içeriğinin kontrollü bir şekilde oniki parmak barsağına geçişini sağlar. Pilor'u fonksiyonel olarak yetersiz olan hastalara endoskopik olarak yaptığımız işlemlerle fonksiyon kazandırmayı amaçlıyoruz.'dedi. OBEZ HASTALARIN YÜZDE 60'INDA PİLOR ORGANI ÇALIŞMIYOR

15-20 dakikalık endoskopi işleminin ardından hastanın 2 saat sonra normal yaşamına döndüğünü belirten Kanlıöz, ??Pilor'un iyi çalışması durumunda yediğimiz gıdalar midede depolanarak mekanik ve enzimatik sindirimi gerçekleştirilir. Midedeki sindirim sürecini tamamlanan gıdalar peryodik aralıklarla oniki parmak barsağına aktarılarak sindirim süreci devam eder " dedi.

AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ
AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYNALARA KÜSMÜŞTÜ; 15 DAKİKALIK ENDOSKOPİK İŞLEMLE 17 KİLO VERDİ - Son Dakika
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