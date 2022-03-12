Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?" - Son Dakika
Üye Girişi

Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?"

12.03.2022 11:11

Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?

Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?"

AMASYA - Amasya'da 107 kilo ağırlığındaki Huriye Elmacı, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaparak bir yılda 47 kilo vermeyi başardı. Aynalara küsen kadını şimdi gören tanıyamıyor.

Aşırı kilolarından kurtulmak isteyen 52 yaşındaki Elmacı, diyetisyenin yolunu tuttu. Tavsiye edilen sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimine harfiyen uydu. Sonunda da 60 kiloya kadar düşmeyi başardı.

"Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?' diyorlar"

Kilolarından dolayı evden dışarı çıkmak istemediği günleri hatırlatan Elmacı, "Topuklu ayakkabı giymek ise bir hayaldi. Diyet sonucu zayıfladım. Psikolojim düzeldi. Sokakta karşılaştıklarım 'Çok değişmişsin' diyorlar. Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?' diyorlar" dedi.

"107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar"

Gittiği spor salonundaki kadınların zayıf olduğu için kendisini hayranlıkla izlediğini anlatan Elmacı, "Bir kadın 'bende senin kadar zayıf olsam' diye seslenince güldüm. 107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar. 'Çok zayıfsın' demeleri beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"Nefes nefese kalıyordu, şimdi ben ona yetişemiyorum"

Karısını verdiği örnek mücadele dolayısıyla tebrik eden Arif Elmacı da, "Sokakta el ele yürürken arkadan gelirdi. Nefes nefese kalıp yoruluyordu. Şimdi ben ona yetişemiyorum" şeklinde konuştu.

"Huriye hanımın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacı yok"

Danışanı Huriye Elmacı'nın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan Diyetisyen Semih Çanakçı ise, "Bizim sarılmamız gereken sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimi. Bu üçüyle elde edilen sonuçlar çok değerli ve kalıcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: Huriye abla sen misin?
Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: Huriye abla sen misin?
Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: Huriye abla sen misin?

YORUMLAR
500
Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: 'Huriye abla sen misin?' Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: 'Huriye abla sen misin?' Bayırköy Göleti tamamlanıca 2 bin 270 dekar tarım arazisi sulanacak Bayırköy Göleti tamamlanıca 2 bin 270 dekar tarım arazisi sulanacak Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak sendromu' habercisi Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz 'huzursuz bağırsak sendromu' habercisi

Sağlıklı Beslenme, Diyetisyen, Diyet, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: 'Huriye abla sen misin?' - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:21:54. #1.13#
SON DAKİKA: Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement