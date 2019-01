Aynalara Küsmüştü Artık Ondan Mutlusu Yok

Çocukluğundan beri hep kilolu olan ve aynalara küserek mutsuz bir yaşam süren 21 yaşındaki Gizem Karataş üniversite eğitimi için geldiği Manisa'da 7 ayda büyük bir değişime imza attı.

Çocukluğundan beri hep kilolu olan ve aynalara küserek mutsuz bir yaşam süren 21 yaşındaki Gizem Karataş üniversite eğitimi için geldiği Manisa'da 7 ayda büyük bir değişime imza attı. 95 kilodan 58 kiloya düşerek adeta bambaşka biri olan genç kız artık her anının mutluluğunu doyasıya yaşadığını ve kendini çok fazla enerjik hissettiğini söyledi.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Ekonomi Finans Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gizem Karataş (21), üniversitedeki ve yurttaki arkadaş çevresinin etkisiyle kilolarından kurtulmaya karar verdikten sonra büyük bir değişime imza attı. Manisa Diet Clinic Merkezi diyetisyenlerinden Selma Urhan'dan profesyonel destek alarak sadece 7 ayda 95 kilodan 58 kiloya inerek bel bölgesi 40 santimetre incelenen ve 36 bedene düşen Karataş'a yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı MCBÜ Gıda Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Başak Özdemir de büyük destek verdi.



Genç öğrencinin hayatını değiştiren Diyetisyen Selma Urhan, "Gizem bize başvurduğunda oldukça kararlıydı. Kilolarından kurtulmak istiyordu. Ancak ben yapabileceğine emin değildim açıkçası. Çünkü gençti, 19 yaşındaydı. Sosyal bir çevresi vardı, öğrenciydi, yurtta kalıyordu. Tabii dışarıda yemek tüketiyorlardı. Onun için benim için çok zordu. Onu sürekli motive etmem gerekiyordu, ikna etmem gerekiyordu tabii. Ama Gizem beni yanılttı ve diyete uyumu süper oldu gerçekten. Örnek danışanlarımızdan birisi oldu Gizem. Öncelikle kan tahlillerini, sağlık durumunu değerlendirdim. Beslenme alışkanlıkları, vücut analizi. Tüm bunları kriter alarak beslenme programını hazırladık. Aslında çok fazla katı bir diyet programı olmadı Gizem'in. İlk 3 ayda bir 18 kilosunu vermişti zaten. Çok iradeliydi gerçekten, her gün yürüyüşünü yaptı, ip atladı. Diyetinin dışında ekstra dondurma yedi, tatlı yedi, lahmacun da yedi. Toplamda 38 kilo verdi. 36 bedene düştü. Şu anda koruma sürecimiz devam ediyor. Artık her şeyden yiyip içebiliyor. Korkmadan yiyebiliyor, dengeleyebiliyor" dedi.



Sağlıklı beslenmeyi öğrenen Gizem'in verdiği kiloları koruma sürecinin devam ettiğini kaydeden Urhan, Gizem'in beslenmesini bundan sonra hep takip edeceğini belirtti.



Kilolarla birlikte hayatında birçok şey değişti



Sağlıklı yaşama başlamasında okulun, çevresinin ve arkadaşlarının etkin olduğunu açıklayan ve aslen İzmir'in Ödemiş ilçesinden olan Gizem Karataş, karar vermeye başladığında endişelerinin olduğunu, kendisine tam güvenmediğini, emin olmadığını belirterek, "Acaba yapamam mı düşüncelerle Selma Hanıma başvurdum. ve iyi ki buraya geldim. Baştaki şüphelerimin hepsi yok oldu. Sonrasında kendime daha bir inanmaya başladım ve tartıdaki eksilmeleri gördükçe motivasyonum arttı. Yapabileceğime biraz daha inandım ve değişiyordum, aynalara barıştım, kıyafetlerim değişti. Kendime güvenim arttı. Herkes bendeki değişimi fark etti. ve herkesin dikkatini çekmeye başladım. Kısa sürede bu kadar nasıl değiştiğimi ve kendime güvenimin nasıl arttığını sorgulamaya başladılar. ve hayallerime de yaklaşıyordum. Sonuç olarak da 38 kiloyu verdim. Fazlalıklarımdan kurtuldum. Yeni bir Gizem oldum. Şuan hayatımdan gerçekten çok çok memnunum. Bu değişimin yanında bana getirileri çok fazla şey oldu. Arkadaş çevrem bile değişti, hareketlerim değişti. Kendimi daha genç ve dinamik hissediyorum. Enerjim hiç bitmiyor. Sürekli hareket etmek istiyorum, sürekli dans etmek istiyorum. Müzik hep yanı başımda ve benimle birlikte. Artık yorulmak nedir bilmiyorum. Gerçekten enerjim arttı. İyi ki bu yola başlamışım" diye konuştu.



"Hep kiloluydum"



Küçüklüğünden beri toplu bir insan olduğunu ifade eden Karataş, "Hiçbir zaman zayıf, cılız bir insan olmadım. Başlamamdaki etken dediğim gibi arkadaş çevrem oldu. Gerçekten kendimden mutlu ve memnun değildim. Bir şeyleri değiştirmem gerektiğine inandım ve o zaman Manisa Diet Clinic Merkezinin kapısını çaldım. 95 kilo ile başladım, şuan 58 kiloyum. 38 kilo verdim yani 38 kilo hafifledim" dedi.



"Hem görüntüm değişti hem fikirlerim"



Dünkü Gizem ile bugünkü Gizem arasındaki farktan bahseden Gizem, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünkü Gizem ile bugünkü Gizem arasında gerçekten çok büyük bir fark var. En önemlisi bir görüntü olarak fark var, bir de kafamdaki değişiklikler var. Gerçekten karşılaştırılmayacak kadar büyük farklar var. Ben artık çok daha mutluyum." - MANİSA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdi

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi