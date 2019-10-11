Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü
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Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.
Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. - ŞANLIURFA
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