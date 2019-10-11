Son Dakika Haberleri: Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü
Son Dakika 3. Sayfa Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

47 dakika önce

Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü, System.String[]

Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.


Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.


Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. - ŞANLIURFA

Aynel Arap, Suruç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu
Güngören'de kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis cezası İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 16:53:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]